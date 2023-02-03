إعلام الأسرى: انتهاء الأزمة ووقف الخطوات الاحتجاجية في كافة السجون

أعلن مكتب إعلام الأسرى، اليوم الجمعة، انتهاء الأزمة ووقف الخطوات الاحتجاجية في كافة السجون.

وأضاف إعلام الأسرى في تصريح مقتضب، أنه بعد الوصول إلى تفاهمات بين قيادة الحركة الأسيرة وإدارة سجون الاحتلال، من المقرر أن تعود الحياة إلى ما كانت عليه لدى الأسيرات يوم الأحد القادم.

وأعلنت الحركة الأسيرة التوصل لتفاهمات مع إدارة السجون تقضي بإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، حيث تم إعادة التيار الكهربائي إلى جميع الأقسام في سجن النقب، ورفع العقوبات عنهم.

وكانت وزارة الأسرى قد حذرت صباح اليوم، من وجود نوايا مبيتة لدى إدارة سجون الاحتلال بعد استنفارها في كافة السجون وجلب قوات إضافية، وخلق مبررات لقمع الأسرى أثناء صلاة الجمعة اليوم.

وأغلق الأسرى بعد ظهر أمس الخميس الأقسام، احتجاجاً على إجراءات الاحتلال التعسفية والعقوبات التي تفرضها إدارة السجون.

وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قسمي 26 و27 بسجن النقب، مع قطع التيار الكهربائي والكانتينا عن الأسرى، وذلك لليوم السابع على التوالي، إلى جانب تحويل قسمي 5 و8 إلى عزل وإخراج مقتنيات وحقائب الأسرى من الغرف تمهيداً لنقلهم لسجون أخرى.



