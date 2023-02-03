التوتر قائم .. تحذير من قمع الأسرى أثناء صلاة الجمعة

قالت وزارة الأسرى والمحررين صباح اليوم الجمعة 3 فبراير 2023، إن أجواء التوتر لازالت سائدة في سجون الاحتلال وخاصة في سجن النقب لليوم السابع على التوالي، وسط فرض إدارة السجون جملة من العقوبات القاسية على الأسرى.

وحذرت الوزارة في بيان صحفي، من وجود نوايا مبيتة لدى إدارة سجون الاحتلال بعد استنفارها في كافة السجون وجلب قوات إضافية، وخلق مبررات لقمع الأسرى أثناء صلاة الجمعة اليوم.



بدورها، حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إدارة سجون الاحتلال (الإسرائيلي) المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة ياسمين شعبان، والتي فرضت عليها حياة قاسية بعد نقلها الى زنازين العزل.

وأغلق الأسرى بعد ظهر أمس الخميس الأقسام، احتجاجاً على إجراءات الاحتلال التعسفية والعقوبات التي تفرضها إدارة السجون.

وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قسمي 26 و27 بسجن النقب، مع قطع التيار الكهربائي والكانتينا عن الأسرى، وذلك لليوم السابع على التوالي، إلى جانب تحويل قسمي 5 و8 إلى عزل وإخراج مقتنيات وحقائب الأسرى من الغرف تمهيداً لنقلهم لسجون أخرى.





المصدر / فلسطين أون لاين