حماس: تصريحات الخارجية السودانية بشأن التطبيع مع الاحتلال خروج عن موقف السودان الأصيل

أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان صحفي، اليوم الجمعة، عن أسفها وإدانتنا الشديدين لما صرّحت به وزارة الخارجية السودانية بشأن تطبيع العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وعدّت الحركة التصريحات السودانية، خروجاً عن موقف الشعب السوداني التاريخي والأصيل الرافض لنهج التطبيع، والداعم للشعب الفلسطيني، ولعدالة قضيته، ولحقوقه الوطنية، ولعروبة القدس وإسلامية المسجد الأقصى المبارك

وأضافت، "يتزامن إعلان الخارجية السودانية مع تصعيد الاحتلال الفاشي لجرائمه ضد شعبنا الفلسطيني، وقتله لنحو 35 فلسطينياً منذ بداية العام الجاري بما فيهم الأطفال والنساء، ناهيك عن سرقته للأرض وتوسيع المستوطنات، وتدنيسه لحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي القلب منها المسجد الاقصى المبارك قبلة المسلمين الأولى، الأمر الذي سيوفّر للاحتلال الغطاء لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات والممارسات العنصرية بحق شعبنا".

وأكدت الحركة رفضها لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي الفاشي، داعيةً القيادة السودانية إلى العدول عن هذا المسار الخاطئ والذي لن يخدم سوى أجندة الاحتلال الرامية لضرب وحدة الأمة، ولتناقضه مع عقيدة ومصالح الشعب السوداني الشقيق

المصدر / فلسطين أون لاين