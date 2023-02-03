مقتل شقيقين في جريمة إطلاق نار بالناصرة في الداخل المحتل

قُتل الشقيقان علي وخالد السعدي (31 و28 عاما) من مدينة الناصرة في جريمة إطلاق نار، فجر اليوم الجمعة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن الجريمة وقعت في حي الكروم، إذ أصيب شخصان بإصابات بالغة الخطورة وتم نقلهما إلى المستشفى وسط إجراء عمليات إنعاش، إلى أن أقر الطاقم الطبي وفاتهما بعد فشل كل المحاولات لإنقاذ حياتهما.

ويشهد الداخل الفلسطيني المحتل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل، خلال عام 2022 الماضي، 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في الداخل في رقم قياسي غير مسبوق.

المصدر / فلسطين أون لاين