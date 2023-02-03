فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"القسام" تتصدى مجددًا لطائرات الاحتلال.. تطوير مستمر للمنظومة الدفاعية

تسليح المستوطنين.. قرار يحمل مخاطر جمَّة على الفلسطينيين

مقتل شقيقين في جريمة إطلاق نار بالناصرة في الداخل المحتل

الآلاف يلبّون نداء "الفجر العظيم" في الأقصى المبارك

أسعار صرف العملات اليوم الجمعة

حالة الطقس: أجواء باردة وممطرة في بعض المناطق

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واستدعاءات في الضفة والقدس المحتلة

خطة بريطانية لتنظيم العملات المشفرة بعد انهيار بورصة "FTX"

بلا أدوية.. 13 طريقة للحفاظ على شباب الذاكرة

ابتكار ساعة ذكية فريدة مستوحاة من لعبة شهيرة

مقتل شقيقين في جريمة إطلاق نار بالناصرة في الداخل المحتل

03 فبراير 2023 . الساعة 08:32 بتوقيت القدس
...

قُتل الشقيقان علي وخالد السعدي (31 و28 عاما) من مدينة الناصرة في جريمة إطلاق نار، فجر اليوم الجمعة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن الجريمة وقعت في حي الكروم، إذ أصيب شخصان بإصابات بالغة الخطورة وتم نقلهما إلى المستشفى وسط إجراء عمليات إنعاش، إلى أن أقر الطاقم الطبي وفاتهما بعد فشل كل المحاولات لإنقاذ حياتهما.

 

ويشهد الداخل الفلسطيني المحتل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل، خلال عام 2022 الماضي، 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في الداخل في رقم قياسي غير مسبوق.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الداخل المحتل #جريمة إطلاق نار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة