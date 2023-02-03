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قوات الاحتلال تقتحم أريحا واندلاع مواجهات قرب مخيم عقبة جبر

03 فبراير 2023 . الساعة 02:33 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة أريحا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان عند مدخل مخيم عقبة جبر، جنوب المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا وصولا إلى مدخل مخيم عقبة جبر، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب الشبان المتجمعين عند مدخل المخيم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل ضوئية وطائرة مسيرة "زنانة" في أجواء المنطقة الجنوبية من مخيم عقبة جبر، ونفذت أعمال بحث وتمشيط في المكان.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل حصارها على مدينة أريحا لليوم السادس على التوالي، من خلال حواجز عسكرية وكتل أسمنتية أقامتها منذ السبت الماضي على مداخل المدينة الرئيسية والفرعية، حيث تقوم بإيقاف مركبات المواطنين وتفتيشها، والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بإعاقة دخولهم إلى المدينة أو الخروج منها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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