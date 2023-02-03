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"التشريعي" يدعو لنبذ التحريض بأحداث بيت لاهيا

03 فبراير 2023 . الساعة 00:53 بتوقيت القدس
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المجلس التشريعي الفلسطيني

قالت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي إنها تابعت ما قامت به لجنة متابعة العمل الحكومي بخصوص تحديد نفوذ بلديتي بيت لاهيا وبيت حانون.

وأشارت الجنة في بيانٍ لها أمس الخميس إلى أنه تم تشكيل لجنة خبراء وبالاتفاق مع البلديتين وأصدرت لجنة المتابعة قرارها بناءً على توصيات لجنة الخبراء.

وطالبت اللجنة الجميع بالالتزام بما تم الاتفاق عليه، ونرفض بشدة اللجوء للعنف أو الفوضى أو التحريض في حل المشاكل.

كما دعت المتضررين والمتظلمين إلى الطرق الإدارية والقانونية السليمة ومنها المجلس التشريعي والقضاء.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المجلس التشريعي #بيت لاهيا #بيت حانون #الحكم المحلي #لجنة متابعة العمل الحكومي

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