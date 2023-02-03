الاحتلال يزعم الكشف عن عبوات ناسفة في الخليل

ذكرت مصادر إعلام الاحتلال، أن جيش الاحتلال عثر مساء أمس الخميس على 3 أجسام قال إنه عثر على ثلاثة أجسام مشبوهة في منطقة جبل الخليل، تبين أن من بينها قنابل متفجرة واحدة معدة للتفجير والثانية وهمية.

وفي الضفة الغربية المحتلة، نفذ الفلسطينيون، 19 عملية مقاومة خلال الـ 24 ساعة الماضية، شملت ست عمليات إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة وعمليتي تصد للميتوطنين.

واندلعت 7 نقاط مواجهة مع الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت صوب الأهالي.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بإطلاق النار صوبهم على حاجز الجلمة في مدينة جنين المحتلة، وفي جبل جرزيم، وحاجز بيت فوريك ومستوطنة شافي شمرون، والمنطقة الشرقية في نابلس، ومستوطنة كريات أربع في الخليل.

واندلعت مواجهات مع الاحتلال في جبل المكبر بالقدس المحتلة، وفي دوما والمنطقة الشرقية بنابلس خلال محاولة هدم منزلين وتهجير عائلة فلسطينية.

وفي رام الله، فجر مقاومون عبوات ناسفة في مستوطنة دوليف، وتصدوا للمستوطنين في كفر عين وحرقوا مركباتهم.

وأكدت وسائل إعلام الاحتلال، مقتل مستوطن متأثراً بجراح أصيب بها بعملية العاد في مايو 2022، إلى جانب إصابة مستوطن آخر اليوم.

تصاعدت عمليات مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة في شهر يناير من العام 2023.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" خلال تقريره الدوري، (1448) عملاً مقاوماً خلال يناير الماضي، أدت لمقتل (7) إسرائيليين، وإصابة (48) آخرين بجراح مختلفة، فيما استشهد (35) فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

ووثق المركز (159) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت (55، 53) عملية منها في جنين ونابلس على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين