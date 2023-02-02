5 أندية تُشارك في بطولة تنشيطية بغزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

سحب اتحاد كرة الطائرة مساء الخميس، قرعة بطولة النخبة التنشيطية لأندية الاحتراف الجزئي، وذلك في قاعة نادي الصداقة غرب مدينة غزة.

وحضر سحب القرعة، إيهاب كحيل عضو الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات، وسعد الله أبو عيطة الأمين العام المساعد للاتحاد، ومندوبي الأندية المشاركة.

ويشارك في البطولة 5 فرق هي : الصداقة، خدمات جباليا، شباب جبالبا، الكرامة، الشرطة.

وتنطلق البطولة يوم الثلاثاء القادم بلقاءين، يجمع الأول خدمات جباليا ونماء، فيما سيجمع اللقاء الثاني الصداقة وشباب جباليا، بصالة سعد صايل غرب مدينة غزة.