فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يزعم الكشف عن عبوات ناسفة في الخليل

5 أندية تُشارك في بطولة تنشيطية بغزة

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للمرة الثانية لأسير من جنين

نتائج 3 مباريات تجريبية أقيمت في غزة

هونغ كونغ توزع 500 ألف تذكرة طيران "مجانًا"

الاحتلال يفرج عن الأسير أحمد عدنان عابد بعد 18 شهرًا من الاعتقال

إطلاق "ألترا إس 23".. ما الجديد في هاتف "سامسونغ" المتطور؟

البريطانيون يلجؤون إلى المكتبات للتدفئة

طلاء للقماش يمنع تساقط البلاستيك في أثناء الغسل

19% من إصابات جلطات الدماغ والقلب المتزامنة عولجت بغزة

5 أندية تُشارك في بطولة تنشيطية بغزة

02 فبراير 2023 . الساعة 23:45 بتوقيت القدس
...
غزة / مؤمن الكحلوت:

سحب اتحاد كرة الطائرة مساء الخميس، قرعة بطولة النخبة التنشيطية لأندية الاحتراف الجزئي، وذلك في قاعة نادي الصداقة غرب مدينة غزة.

وحضر سحب القرعة، إيهاب كحيل عضو الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات، وسعد الله أبو عيطة الأمين العام المساعد للاتحاد، ومندوبي الأندية المشاركة. 

ويشارك في البطولة 5 فرق هي : الصداقة، خدمات جباليا، شباب جبالبا، الكرامة، الشرطة. 

وتنطلق البطولة يوم الثلاثاء القادم بلقاءين، يجمع الأول خدمات جباليا ونماء، فيما سيجمع اللقاء الثاني الصداقة وشباب جباليا، بصالة سعد صايل غرب مدينة غزة.

تويتر تويتر
#اتحاد كرة الطائرة #الاحتراف الجزئي #بطولة النخبة التنشيطية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة