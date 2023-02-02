نتائج 3 مباريات تجريبية أقيمت في غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

استغلت بعض أندية غزة توقف بطولة الدوري لمدة أسبوع واحد، وعقدت مباريات تجريبية في إطار مساعيها للحفاظ على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، بعد قرار اتحاد كرة القدم بتأجيل مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الممتاز.

وأقيمت مساء الخميس 3 مباريات تجريبية، حيث تغلب خدمات رفح على الصداقة بهدف دون رد سجله يوسف داوود، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب رفح البلدي.

وفاز الهلال على خدمات الشاطئ بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأول، سجلها علاء مهنا ومحمد عبيد ومحمد خليفة.

وتعادل شباب جباليا مع أهلي بيت حانون ايجابيا بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بيت حانون البلدي.

سجل هدف الحوانين عبدالله سحويل، بينما سجل للثوار محمد الملفوح.

ومن المقرر أن تستأنف الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الممتاز والدرجة الأولى يوم الجمعة القادم، بينما تلعب الأسبوع الحالي مباريات الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الثانية لفرع " الوسطى والجنوب".

وتتواصل المباريات اليوم وغدا، حيث يلعب شباب رفح مع اتحاد خانيونس على ملعب رفح البلدي الجمعة، بينما يواجه خدمات الشاطئ نظيره الصداقة على ملعب اليرموك مساء السبت.