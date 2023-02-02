هونغ كونغ توزع 500 ألف تذكرة طيران "مجانًا"

أعلن الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ "جون لي"، أنه من المقرر توزيع 500 ألف تذكرة طيران مجانية لجلب الزوار وتنشيط السياحة، وذلك في إطار حملة دعاية عالمية.

وأعلن جون لي خلال إيجاز صحفي عن هذه الهدية في معرض إطلاق حملة (هالو هونغ كونغ)، وقال: "إنها تعد على الأرجح أكبر ترحيب على الإطلاق في العالم".

وألقى جون لي الضوء على إقامة عدد من الفعاليات المقبلة بينها ماراثون، وذلك في كلمات ألقاها بالإنجليزية والماندرين والكانتونية.

وتسعى الحكومة لإنعاش الاقتصاد وإصلاح الصورة العالمية للمدينة التي تضررت جراء المظاهرات العنيفة التي شهدتها في 2019، والقوانين الأمنية الصارمة في 2020، وسنوات العزلة التي فرضتها على نفسها خلال جائحة فيروس كورونا.

وانعزلت هونغ كونغ إلى حد كبير عن بقية العالم بسبب قواعد الحجر الصحي، التي طلبت في مرحلة ما من المسافرين الوافدين قضاء 21 يومًا في غرفة فندق على نفقتهم الخاصة، وسمحت لسكان هونغ كونغ فقط بدخول المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين