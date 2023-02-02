البريطانيون يلجؤون إلى المكتبات للتدفئة

يلجأ عدد متزايد من البريطانيين إلى إحدى المكتبات في شرق إنجلترا، للاحتماء فيها من برد الشتاء القارس، إذ يواجهون صعوبات في سداد فواتير الطاقة.

ويقول مارينا فلين (54 عاماً) الذي يمضي يومه داخل المكتبة إنّ "المكان دافئ لقضاء وقت فيه، نظراً إلى تكلفة الطاقة المرتفعة اليوم"، مضيفا "الجوّ داخل المنزل بارد كما في الخارج هذا الشتاء"، مع تدني درجة الحرارة في إيبسويتش لتلامس 5 درجات، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويرتاد فلين العاطل عن العمل مكتبة "شانتري"، بصورة منتظمة، منذ عام، للتدفئة والتسلية وتناول وجبات أو الحصول على مستلزمات نظافة تُوَزّع في المكان.

ويقول فلين، وهو يتصفّح أحد الكتب في المكتبة التي تعجّ بأطفال حضروا برفقة آبائهم أو مربياتهم للمشاركة في نشاط موسيقي: "ألجأ إلى بنك الأغذية كثيراً (...) إذ لم يعد بإمكاني شراء الأطعمة".

وبما أنّ المكتبات العامة البريطانية التي تُموّلها مجالس البلدية تلعب دوراً متزايداً في المجتمعات، اضطرت إلى جمع موارد إضافية أو اللجوء إلى متطوّعين، بعدما خفّضت ميزانيتها بصورة كبيرة منذ بدء الأزمة المالية.

وتزامناً مع ارتفاع التضخم وتزايد أسعار الطاقة، أصدرت جمعية "كيليب" الخيرية المتخصصة في إتاحة المكتبات للسكان، توجيهات للجهات الراغبة في إنشاء "نقاط للتدفئة"، كالكنائس وقاعات البلديات مثلاً.

ويوضح مدير "كيليب" التنفيذي، نِك بول، أنّ "هذه الخدمات شائعة جداً"، تحديداً "في المناطق التي تعاني من صعوبات متعددة" ويستفيد منها الفقراء وكبار السن والمدمنون على السواء.

إلا أنّ المكتبات التي تواجه ضغطاً مستمراً لكي توفّر مزيداً من الخدمات تواجه بدورها مشكلة الارتفاع في أسعار الطاقة والكهرباء. ويقول نِك بول آسفاً: "يصعب عليها الاستمرار".

وتموّل حكومة ريشي سوناك المحافظة سقفاً لفواتير الكهرباء والغاز هذا الشتاء، لكن لا يزال يتعين على الأسر والشركات أن تدفع مبالغ أعلى بكثير مما كانت تسدده قبل عام، أي قبل الحرب في أوكرانيا.

وبهدف مساعدة سكان الحي الفقير في إيبسويتش، يوفر مقهى صغير أُقيم في إحدى زوايا المكتبة، خلف أرفف الكتب، مشروبات ساخنة وأطباقاً من الحساء مجاناً، كل يوم أحد.

المصدر / فلسطين أون لاين