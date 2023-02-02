حمادة: المقاومة هي الخيار الأنجع لمواجهة مخططات الاحتلال

قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، إن شعبنا مستمر في مقاومة الاحتلال حتى دحره عن أرضنا، وأن المقاومة هي الخيار الأنجع في مواجهة الاحتلال ومخططاته بحق شعبنا ومقدساته.

وأكد حمادة في تصريح صحفي، أن القدس على رأس أوليات حركة حماس، والاحتلال يعي جيدًا أن صواعق التفجير هناك ليست للعبث، لافتا إلى أن حماس تسعى إلى تغذية كل روح مقاومة في مدينة القدس.

وشدد على أن صمود شعبنا يفشل مخططات الاحتلال، وأن شعبنا قادر على ردع الاحتلال وإرهاب مستوطنيه.

ودعا لدعم صمود المقدسيين أمام الجرائم التي الاحتلال بحقهم، ووقف التطبيع مع الاحتلال؛ حيث أن التطبيع يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا .

وبيّن حمادة إلى أن الاحتلال يصعد من جرائمه في محاولة منه لردع شعبنا، كما يسعى لتهجير المقدسيين من خلال التضييق عليهم.

وأوضح أن ممارسات الاحتلال تجاه شعبنا لاسيما في مدينة القدس تكشف عن وجهه الحقيقي.

ونوّه إلى أن حكومة الاحتلال الفاشية تعتدي على كل ما هو فلسطيني، وعلى رأسها استهداف المسجد الأقصى المبارك.

وطالب حمادة بضرورة الحفاظ على حالة التواجد والرباط في باحات المسجد الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال.

كما دعا أبناء شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل لتكثيف الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين