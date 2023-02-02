الشعبيّة تدين استقبال الخرطوم وزير خارجية الاحتلال

دانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، استقبال السودان لوزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، والاتفاق معه على تطوير العلاقات الثنائية مع دولة الكيان على مختلف المستويات.

واعتبرت الشعبيّة في بيان صحفي مساء اليوم الخميس، أن الاتفاق بين الطرفين "يوسّع ويعمّق التطبيع وفقًا للرؤية التي أعلن عنها نتنياهو لتجاوز قضية وحقوق الشعب الفلسطيني، وفي وقتٍ تمارس فيه حكومته الفاشيّة العنصريّة سياسة الضم، وكل أشكال العدوان والقتل والتدمير والتمييز العنصري بحق شعبنا".

ودعت الشعب السوداني الشقيق، وقواه السياسيّة والاجتماعيّة إلى التصدّي لخيانة "نظام البرهان" التي لن تمس فقط بالشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، وإنّما أيضًا بمصالح الشعب السوداني على مختلف الصعد، وبدور ومكانة السودان التي سيتعزّز فيها الوجود الصهيوني سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا وأمنيًا.

المصدر / فلسطين أون لاين