شباب رفح يرد على رفض اتحاد الكرة تسجيل أبو قرشين

غزة/ فلسطين أون لاين:

قال نادي شباب رفح إنه يدرس عدة خطوات قانونية للرد على رفض اتحاد كرة القدم تسجيل اللاعب ناصر أبو قرشين على قيود النادي، مبينا أن الاتحاد رد على طلبه بالرفض وهذا يتسبب بأضرار على الفريق.

وجاء رد شباب رفح في بيان رسمي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة منه.

إليكم البيان كاملا كما ورد:

رفض اتحاد كرة القدم تسجيل اللاعب ناصر أبو قرشين على قيود نادي شباب رفح الرياضي و ذلك بكتاب رسمي وصل إدارة النادي حيث سبق أن توجهت إدارة نادي شباب رفح بكتاب رسمي بطلب التسجيل مرفق معه جميع الأوراق القانونية اللازمة قبل اغلاق فترة القيد الشتوية و تأكدها بسلامة الموقف القانوني و صحة تسجيل اللاعب .

و يتسبب هذا القرار بأضرار كبيرة للاعب و للنادي و بناء عليه قرر مجلس الإدارة دراسة الخطوات القادمة المطلوبة مع المستشار القانوني للنادي بما يضمن حقوقه ضمن إحترام اللوائح و القوانين المعمول بها.