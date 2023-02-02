المنتخب الوطني للتايكواندو يحقق أول ميدالية ذهبية في "كأس العرب"

حقق المنتخب الوطني للتايكواندو، اليوم الخميس، أول ميدالية ذهبية في بطولة كأس العرب، عن طريق اللاعب عمر حنتولي، وذلك في افتتاح منافسات النسخة الثالثة من البطولة، التي تستضيفها دولة الإمارات.

واستطاع حنتولي تخطي لاعبي منتخبات مصر والأردن والإمارات في منافسات وزن تحت 58 كغم، ليظفر بالميدالية الذهبية الأولى له في فئة الرجال.

كما أحرز لاعب منتخبنا أحمد بهلول الميدالية الفضية بعد خسارته نهائي وزن تحت 74 كغم أمام اللاعب الإماراتي محمد أمير حسن، في حين حقق اللاعب فهد الراميني الميدالية البرونزية بمنافسات وزن تحت 68 كغم.

وكانت منافسات البطولة قد انطلقت اليوم، بتنظيم من نادي الفجيرة الإماراتي للفنون القتالية، وإشراف الاتحاد الإماراتي للتايكواندو، بمشاركة 742 لاعبا ولاعبة يمثلون 20 دولة.

وتحظى البطولة، التي تصنف من عيار "النجمة الواحدة" وتتواصل على مدار يومين، باهتمام كبير نظرا لاستقطابها عددا كبيرا من اللاعبين العرب من مختلف الفئات العمرية.

وخاض منتخبنا الوطني للتايكواندو، تحت قيادة مدربه عبد الله حاتم، معسكرا تدريبيا مكثفا في نادي الشارقة الرياضي، ضم العديد من الدول، قبل انطلاق البطولة.

ويستعد المنتخب الذي يضم اللاعبين الثلاثة: حنتولي وبهلول والراميني، للمشاركة بعد يومين في بطولة الفجيرة الدولية التاسعة، والمصنفة من عيار النجمتين.

المصدر / وكالات