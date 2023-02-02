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وديًّا.. شباب رفح يستقبل اتحاد خان يونس

02 فبراير 2023 . الساعة 21:00 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

يستقبل شباب رفح ضيفه اتحاد خان يونس، في المباراة التجريبية التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة على ملعب رفح، في إطار تحضيراتهما للجولة الثامنة عشرة من دوري الدرجة الممتازة.

ويسعى كل منهما للحفاظ على جاهزيتهما بعد قرار اتحاد كرة القدم بتأجيل مباريات الجولة ليوم الجمعة القادم، حيث سيكون اللقاء فرصة للمدربين لتجربة اللاعبين الذين لم يحالفهم الحظ في المشاركة خلال مباريات الدوري.

وحقّق اتحاد خان يونس الفوز على شباب رفح بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز.

ويستعد شباب رفح لملاقاة شباب خان يونس يوم الأحد 12/2/2023 في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب رفح لحساب الجولة الثامنة عشرة، فيما يلتقي اتحاد خان يونس بخدمات النصيرات في نفس اليوم على ملعب خان يونس.

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#شباب رفح #دوري غزة #اتحاد خان يونس

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