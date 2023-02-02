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بينها 6 عمليات إطلاق نار

19 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

02 فبراير 2023 . الساعة 20:12 بتوقيت القدس
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سجّلت المقاومة في الضفة الغربية خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 19 عملًا مقاومًا، من بينها 6 عمليات إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة، وعمليتي تصدٍ للمستوطنين، إلى جانب اندلاع 7 نقاط مواجهة.

وقُتل مستوطن متأثّراً بجراح أصيب بها بعملية إلعاد في مايو 2022، إلى جانب إصابة مستوطن آخر اليوم.

واندلعت مواجهات مع الاحتلال في جبل المكبِّر بالقدس، وفي دوما والمنطقة الشرقية بنابلس، وفي مخيم عقبة جبر، ومخيم عين السلطان في أريحا.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بإطلاق النار صوبهم على حاجز الجلمة في جنين، وفي جبل جرزيم، وحاجز بيت فوريك ومستوطنة شافي شمرون، والمنطقة الشرقية في نابلس، ومستوطنة كريات أربع في الخليل.

وفي رام الله، فجّر مقاومون عبوات ناسفة في مستوطنة دوليف، وتصدّوا للمستوطنين في كفر عين وحرقوا مركباتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #أعمال مقاومة #الضفة الغربية

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