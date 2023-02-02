خريشة يدعو للاتفاق على استراتيجية موحدة لمقاومة الاحتلال

جدّد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة دعوته للاتفاق على استراتيجية موحدة لمقاومة الاحتلال.

وبيّن خريشة في تصريح صحفي، مساء اليوم الخميس، أن سياسة هدم المنازل التي يمارسها الاحتلال هي امتداد لسلسلة جرائمه بحق شعبنا، مشدّدًا على أنَّ حالة المقاومة في نابلس وجنين تربك المنظومة الأمنية للاحتلال.

وأوضح أن حكومة الاحتلال تمارس سياسة ممنهجة بحق الفلسطينيين تهدف لتهجيرهم من أرضهم، وتسعى كذلك للاستيلاء على المناطق المصنّفة (ج).

وأضاف خريشة: "المشروع الصهيوني قائم على الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم".

وأشار إلى أن اتفاق أوسلو ساعد الاحتلال على الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، فهو يستخدم كل الوسائل للتضييق على أبناء شعبنا الفلسطيني بهدف تهجيرهم.

المصدر / فلسطين أون لاين