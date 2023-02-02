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بالصور على طريقتها.. غزة تحتفي بالشهيد المقدسي خيري علقم

02 فبراير 2023 . الساعة 19:39 بتوقيت القدس
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غزة تحتفي بالشهيد المقدسي خيري علقم على طريقتها

أزاحت مجموعة "Gaza group"، اليوم الخميس، الستار عن صورة للشهيد خيري علقم حملت عنوان (بدرُ مقدسي)، غرب مدينة غزة.

والصورة عبارة عن عمل فنّي يوثّق قبّة الصخرة المشرّفة تتزين بالشهيد خيري علقم منفذ عملية القدس الفدائية.

الصورة رفعت في شارع النصر غرب مدينة غزة، وسط إشادة المواطنين على رفع صورة الفدائي خيري علقم.

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والشهيد خيري علقم هو منفذ عملية إطلاق النار الجمعة الماضية في مستوطنة "النبي يعقوب" في القدس المحتلة، والتي أدّت إلى مقتل 8 مستوطنين وإصابة آخرين.

وفور تنفيذ عملية القدس خرجت عشرات الآلاف من الجماهير إلى شوارع المدن في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل ومخيمات الشتات، احتفاءً بالعملية الفدائية ومنفذها الشهيد خيري علقم.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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