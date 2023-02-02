خطوات تصعيدية من خدمات رفح على قرار اتحاد كرة القدم

رفح/ وائل الحلبي:

كشف نادي خدمات رفح عن نيته بالتوجه للمحكمة الرياضية للحفاظ على حقه، في ظل تجاوز اتحاد كرة القدم للوائح والقوانين برفض تسجيل اللاعب محمود النيرب، إلى جانب دراسة تعليق مشاركة ناديه في بطولة الدوري الممتاز.

وقال هاني أبو كوش المشرف لنادي خدمات رفح إنه استفسر من رئيس لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد كرة القدم عن إمكانية تسجيل اللاعب، قبل أيام من إنهاء ارتباطه بنادي شباب الظاهرية، ليرفض تسجيله بعد فسخ النيرب لعقده مع فريقه السابق بدعوى تغيير القانون وقرب نهاية بطولة الدوري.

وأضاف أن ناديه أصبح مطالبًا بتعويض اللاعب الذي لن يتمكن من المشاركة في أي بطولة بالموسم الحالي بعد قرار الاتحاد، رغم تسجيل الاتحاد للاعب آخر وفي ظروف مشابهة قبل فترة قصيرة.

واتهم نادي خدمات رفح في مؤتمر صحفي اتحاد كرة القدم بتدمير النيرب في ظل عدم قدرته على العودة للضفة الغربية، في الوقت الذي يسعى فيه خدمات رفح للحفاظ على اللاعب الذي عانى كثيرًا بداية من فقدان والدته وثلاث من شقيقاته ومنزله في العدوان الصهيوني على قطاع غزة عام 2014.