وزير خارجيّة الاحتلال يلتقي البرهان في الخرطوم لتسريع التطبيع

التقى وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في العاصمة السودانية الخرطوم.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدرين في الحكومة السودانية، لم تسمّهما القول، إن "وفدًا إسرائيليًّا وصل الخرطوم لبحث تطبيع العلاقات بين البلدين".

بينما أفاد موقع "أكسيوس" الأميركيّ، بأن "وزير الخارجية الإسرائيلي التقى اليوم في الخرطوم رئيس مجلس السيادة السوداني".

وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة البث العبرية العامة ("كان 11")، إن طائرة إسرائيلية خاصة وصلت إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

ولم يتضح على الفور هوية الشخصيات التي تقلها الطائرة، لكن العامَين الماضيَين شهدا رحلات عديدة متبادلة بين مسؤولين إسرائيليين وسودانيين.

يأتي ذلك فيما رجّح مصدر رسمي صهيوني، مساء أمس الأربعاء، بأن يتم التوقيع "قريبًا" على اتفاق رسمي لتطبيع العلاقات بين (تل أبيب) والخرطوم، في إطار ما يسمّى بـ"اتفاقات أبراهام"، وذلك في تصريحات لصحيفة "هآرتس".

وأفاد المصدر بأن المفاوضات تجدّدت بين الخرطوم و(تل أبيب) وتكثّفت في الآونة الأخيرة، وذلك بوساطة من إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن.

وشدّد المصدر على أن "المضي قُدمًا" لتوقيع اتفاق تطبيع بين الطرفين "بات أمرًا ممكنًا".

ووقّع السودان مع الولايات المتحدة الأميركية، في كانون الثاني/ يناير 2021، إعلان "اتفاقات أبراهام" التطبيعية، التي لقيت إدانات واسعة من هيئات وأحزاب عربية وإسلامية.

المصدر / وكالات