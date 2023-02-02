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خدمات رفح يتّهم اتحاد كرة القدم الكيل بمكيالَين

02 فبراير 2023 . الساعة 18:22 بتوقيت القدس
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رفح/ وائل الحلبي:

قال كارم العطار رئيس نادي خدمات رفح إن اتحاد كرة القدم لا يقف من جميع الأندية بنفس المسافة، وأنه يكيل بمكيالين في تعامله مع الأندية.

وأضاف العطار في مؤتمر صحفي عقده النادي عقب اجتماعه مع اتحاد كرة القدم، إن الأخير رفض تسجيل لاعبه محمود النيرب بعد إنهاء ارتباطه بنادي شباب الظاهرية على الرغم من قيامه بتسجيل لاعب آخر وفي ظروف مشابهة قبل فترة قصيرة.

ووصف العطار اجتماع ناديه مع الاتحاد بالفاشل في ظل المبرّرات الواهية التي ساقها الاتحاد لقرار رفض تسجيل النيرب، متحديًّا أن يأتي الاتحاد بأي مبرر قانوني من اللوائح والقوانين المعتمدة لديه تبرّر رفضه تسجيل النيرب على قيود خدمات رفح.

وأشار العطار إلى أن الاتحاد وقف صامتًا أمام أخطاء الحكّام المستمرة والتي خدمت أندية منافسة بشكل مباشر، ولولا تلك الأخطاء لحسم خدمات رفح لقب الدوري الممتاز منذ أسبوعين.

وطالب العطار بأن يتم تطبيق القانون والعدالة على جميع الأندية دون أي محاباة لخدمة طرف على حساب الآخر، مشدّدًا على أن ناديه حريص على استمرار النشاط الرياضي وعدم المساس به.

ووجّه العطار اتهامًا لأعضاء الاتحاد بأن بعضهم يعمل لحساب أندية أخرى، داعيًا بأن تلتزم جميع المؤسسات الرياضية بالتعامل بمساواة مع جميع الأندية.

واستنكر العطار أحداث الشغب وحالة التوتر التي تسود الشارع الرياضي، داعيًا الجهات المختصة للضرب بيد من حديد لكل من تسوّل له نفسه أن يؤثّر على مسيرة الرياضة الفلسطينيّة.

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#خدمات رفح #اتحاد كرة القدم #دوري غزة

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