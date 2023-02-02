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خدمات رفح يحقق الفوز على الصداقة

02 فبراير 2023 . الساعة 18:01 بتوقيت القدس
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رفح/ وائل الحلبي:

حقق خدمات رفح الفوز على الصداقة بهدف دون رد، في اللقاء التجريبي الذي جمع الفريقين على ملعب رفح.

ويأتي لقاء الفريقين في إطار مساعيهما للحفاظ على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، بعد قرار اتحاد كرة القدم بتأجيل مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الممتاز.

وتمكن خدمات رفح من الفوز على الصداقة بفضل هدف نجم الفريق يوسف داوود الذي سجله مع بداية الشوط الثاني من تسديدة يسارية من داخل الصندوق.

ومن المقرر أن يلتقي خدمات رفح بضيفه شباب جباليا في الجولة ال18 من الدوري الممتاز، فيما يلتقي الصداقة بضيفه اتحاد بيت حانون في نفس الجولة.

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#خدمات رفح #دوري غزة

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