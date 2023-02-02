كتائب القسام تبثُّ مشاهد لتصدّي دفاعاتها الجوية لطيران الاحتلال

بثّت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الخميس، مشاهد من تصدّي دفاعاتها الجوية لطيران الاحتلال بصواريخ أرض-جو.

وأعلنت كتائب القسام، عن تصدّي وسائط الدفاع الجوي للطيران الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري، فجر اليوم: "تصدّت وسائط الدفاع الجوية فجر اليوم الخميس 02-02-2023م للطيران الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو وبالمضادّات الأرضية".

مضيفة "يأتي ذلك في إطار التصدّي للعدوان الصهيوني المتواصل على أبناء شعبنا".

المصدر / فلسطين أون لاين