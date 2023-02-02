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كتائب القسام تبثُّ مشاهد لتصدّي دفاعاتها الجوية لطيران الاحتلال

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بالفيديو كتائب القسام تبثُّ مشاهد لتصدّي دفاعاتها الجوية لطيران الاحتلال

02 فبراير 2023 . الساعة 16:53 بتوقيت القدس
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بثّت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الخميس، مشاهد من تصدّي دفاعاتها الجوية لطيران الاحتلال بصواريخ أرض-جو.

وأعلنت كتائب القسام، عن تصدّي وسائط الدفاع الجوي للطيران الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري، فجر اليوم: "تصدّت وسائط الدفاع الجوية فجر اليوم الخميس 02-02-2023م للطيران الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو وبالمضادّات الأرضية".

مضيفة "يأتي ذلك في إطار التصدّي للعدوان الصهيوني المتواصل على أبناء شعبنا".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #كتائب القسام #طيران الاحتلال

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