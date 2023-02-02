المكبِّر يسعى للحفاظ على صدارة دوري المحترفين

غزة/ وائل الحلبي:

يسعى جبل المكبِّر للحفاظ على صدارته لترتيب دوري "ooredoo" للمحترفين، عندما يحل ضيفًا على بلاطة في افتتاح الجولة الـ17، والتي تشهد مباراة مهمّة لهلال القدس أمام وادي النيص، ويتطلع شباب الخليل لاستعادة الانتصارات في مباراته أمام ثقافي طولكرم.

سيكون جبل المكبِّر في اختبار صعب للغاية عندما يلتقي مركز بلاطة، في المباراة التي تجمعهما على إستاد الجامعة الأمريكية.

نسور الجبل يدخلون اللقاء متسلّحين بانتصاراتهم الثلاثة الأخيرة والتي منحت الفريق صدارة الترتيب برصيد 37 نقطة، متفوقًا على جاره الهلال صاحب نفس الرصيد بفارق المواجهات المباشرة، مما يدفع المكبِّر للتركيز من أجل حصد الانتصار والحفاظ على الصدارة دون النظر لنتائج ملاحقيه.

على الجانب الآخر يسعى بلاطة لمواصلة صحوته بعدما تمكن الفريق من تحقيق فوزين على ثقافي طولكرم والسموع في آخر مباراتين له، الأمر الذي جعله يرفع رصيده إلى 28 نقطة محتلًا المركز الخامس.

وعلى إستاد الخضر يحل هلال القدس ضيفًا ثقيلًا على وادي النيص وعينه على العودة بفوز يعزز من حظوظه في المنافسة، على أمل تعثر المكبر أمام بلاطة والعودة للانفراد بالصدارة.

هلال القدس تعافى في الجولة الماضية من خسارته أمام شباب الخليل وتمكن من الفوز على البيرة، لكنه فقد الصدارة لصالح المكبر الذي يتفوق عليه في المواجهات المباشرة، ويريد العودة بالفوز من أمام وادي النيص والحفاظ على وجوده في المركز الثاني أو العودة للمركز الأول حال تعثّر المكبِّر.

وادي يمني النفس في أن يحافظ على سجّله خاليًا من الخسارة وتحقيق المفاجأة بخطف الفوز من أمام الهلال، على الرغم من ابتعاد الفريق عن مراكز الهبوط مع وجوده في الثامن برصيد 19 نقطة.

ويستقبل شباب الخليل ضيفه ثقافي طولكرم في لقاء يجمعهما على إستاد دورا، ويبحث فيه أصحاب الأرض عن استعادة التوازن بعد الخسارة الأخيرة من الظاهرية.

شباب الخليل تراجع للمركز الرابع بعد الخسارة الأخيرة والتي أوقفت رصيده عند 34 نقطة، ويريد العودة لسكة الانتصارات والتمسّك بآماله قوية في المنافسة على اللقب.

ثقافي طولكرم يسعى لتحقيق الصحوة والعودة بفوز أو تعادل على أقل تقدير من أمام العميد الخليلي، خاصة وأن الفريق تلقّى الخسارة في مبارياته الثلاث الأخيرة ليتوقف رصيده عند 22 نقطة في المركز السادس.