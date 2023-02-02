خدمات المغازي يعترض على قرار اتحاد كرة القدم

غزة/ وائل الحلبي:

يعتزم خدمات المغازي تقديم اعتراض رسمي على قرار لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، بعد تثبيت مواعيد مباريات الجولة الـ16 والأخيرة من دوري الدرجة الثانية لفرع الوسطى والجنوب.

ويطالب المغازي بتوحيد مواعيد مباريات الجولة الحاسمة، خاصة وأن المنافسة بينه وبين اتحاد دير البلح على بطاقة الصعود لا زالت قائمة، وأن اقامة مباراتي الفريقين في موعدين مختلفين يعد مخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص.

وكان اتحاد كرة القدم أعلن تأجيل مباريات الجولة الـ18 من دوري الدرجتين الممتازة والأولى، على أن تقام مباريات الجولة الأخيرة من الدرجة الثانية لفرع الوسطى والجنوب في المواعيد التي تم الإعلان عنها سابقا.

وتنطلق مباريات الجولة الـ16 من الدرجة الثانية يوم السبت القادم بلقاء يجمع خدمات دير البلح والاستقلال على ملعب الدرة، فيما يخوض خدمات المغازي مباراته مع شباب معن يوم الأحد القادم على نفس الملعب.

ويلتقي اتحاد دير البلح بضيفه جماعي رفح يوم الاثنين على ملعب الدرة، ويستقبل القادسية ضيفه الرباط في نفس اليوم على ملعب رفح.

ويتصدر اتحاد الدير ترتيب مجموعة الوسطى والجنوب برصيد 31 نقطة ويحتاج للفوز على جماعي رفح لحسم بطاقة التأهل للدرجة الأولى، فيما سيكون المغازي صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة بحاجة للفوز في مباراته أمام معن بشرط خسارة اتحاد الدير أو تعادله أمام الجماعي لكي يحسم بطاقة التأهل لصالحه.