الاحتلال ينقل أسرى "بئر السبع" إلى سجن "نفحة" الصحراوي

أعلن "نادي الأسير" أن إدارة سجون الاحتلال نقلت كافة الأسرى القابعين في سجن (ايشل- بئر السبع)، إلى الأقسام الجديدة في سجن، "نفحة" الصحراوي.

وأشار النادي، في بيان له اليوم الخميس، إلى أن عدد الأسرى المنقولين بلغ نحو 100 أسير، كانوا يقبعون في قسم وحيد مخصص للأسرى.

وأكّد أن عملية النقل هذه تأتي في إطار، عمليات النقل التي جرت خلال الشهر المنصرم في عدة سجون أخرى، ضمن خطة أعلنت عنها إدارة سجون الاحتلال، والتي قد تطال ألفي أسير فلسطيني.

يذكر أن وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، هدد بتشديد ظروف حبس الأسرى، ووقف توزيعهم داخل السجون بناء على الانتماء السياسي.

وتشهد سجون الاحتلال منذ أيام حالة من التوتر الشديد، بعد عمليات اقتحام نفّذتها قوات القمع، بحقّ عدة أقسام في سجون عوفر، النقب، ومجدو، والدامون، رافق ذلك عمليات اعتداء واسعة بحقّ الأسرى والأسيرات، وعزل العشرات منهم بشكل جماعي، وتجريدهم من مقتنياتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين