فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حالة نادرة جداً.. ولادة طفل يحمل توأمه في بطنه!

وزارة الأسرى تحذّر من استمرار عقوبات الاحتلال على "أسرى النقب"

"عطون": هدم المنازل سياسة لم تتوقف لحظة ضمن الحرب المفتوحة على القدس

حماس تدين اقتطاع الاحتلال جزءًا من أموال الضرائب العائدة للسلطة

مطلوب موظف كاشير للعمل في نادي تشامبيونز بمدينة غزة

"الأعلى للقضاء" يستعرض أبرز منجزاته للعام 2022

"حقن الأشتال".. فرص موسمية تحيي قطاع الهندسة الزراعية

حمادة: مخطّطات الاحتلال الاستيطانية بالقدس محاولة لفرض واقع مُزيّف

حكومة اشتية ترفع أسعار النقل في الضفة الغربية

تفاصيل مرعبة لطول حوت أحدب انجرف على شاطئ نيويورك

الاحتلال ينقل أسرى "بئر السبع" إلى سجن "نفحة" الصحراوي

02 فبراير 2023 . الساعة 15:54 بتوقيت القدس
...

أعلن "نادي الأسير" أن إدارة سجون الاحتلال نقلت كافة الأسرى القابعين في سجن (ايشل- بئر السبع)، إلى الأقسام الجديدة في سجن، "نفحة" الصحراوي.

وأشار النادي، في بيان له اليوم الخميس، إلى أن عدد الأسرى المنقولين بلغ نحو 100 أسير، كانوا يقبعون في قسم وحيد مخصص للأسرى.

وأكّد أن عملية النقل هذه تأتي في إطار، عمليات النقل التي جرت خلال الشهر المنصرم في عدة سجون أخرى، ضمن خطة أعلنت عنها إدارة سجون الاحتلال، والتي قد تطال ألفي أسير فلسطيني.

يذكر أن وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، هدد بتشديد ظروف حبس الأسرى، ووقف توزيعهم داخل السجون بناء على الانتماء السياسي.

وتشهد سجون الاحتلال منذ أيام حالة من التوتر الشديد، بعد عمليات اقتحام نفّذتها قوات القمع، بحقّ عدة أقسام في سجون عوفر، النقب، ومجدو، والدامون، رافق ذلك عمليات اعتداء واسعة بحقّ الأسرى والأسيرات، وعزل العشرات منهم بشكل جماعي، وتجريدهم من مقتنياتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الأسرى #سجون الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة