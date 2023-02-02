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حماس تدين اقتطاع الاحتلال جزءًا من أموال الضرائب العائدة للسلطة

02 فبراير 2023 . الساعة 15:17 بتوقيت القدس
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دان الناطق باسم حركة "حماس" جهاد طه بأشدِّ العبارات قرار سلطات الاحتلال استمرارها في اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينيّة العائدة للسلطة، معتبرًا ذلك عدواناً على شعبنا ونهباً لمقدّراته ومحاولةً يائسة لتقويض صموده.

وقال طه في تصريح صحفي، اليوم الخميس: "إننا أمام هذا القرار العدواني نطالب السلطة بعدم الخضوع لابتزازات وتهديدات سلطات الاحتلال، والمضي قدماً في دعم صمود عوائل الأسرى والشهداء باعتبارها قضيةً وطنيةً وأخلاقيةً تجاه من قدّموا أنفسهم في سبيل القدس وفلسطين".

وأكد الناطق باسم حماس، أن هذ الأمر "يدعونا جميعاً لتوحيد جهودنا في مواجهة الاحتلال دفاعاً عن حقوقنا الوطنية، وحقّنا في تقرير المصير".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الاحتلال #السلطة #جهاد طه

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