مطلوب موظف كاشير للعمل في نادي تشامبيونز بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن نادي تشامبيونز بغزة يعلن فيه عن حاجته لموظف/ة ( كاشير) وفقاً للبيانات التالية :
- المسمى الوظيفي: كاشير.
- الخبرة: أن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن عام.
- المؤهل العلمي: أن يكون المتقدم حاصلاً على دبلوم في أي من العلوم الإدارية - دبلوم تسويق يُعتبر ميزة إضافية.
المهارات المطلوبة:
- مهارات في فن التسويق.
- تحمل ضغط العمل والعمل بروح الفريق.
- التسجيل متاح للجميع.
المهام المطلوبة:
- إدارة صندوق الكاشير بشكل كامل.
- تسجيل عمليات البيع على النظام المحاسبي حسب النظام المتبع.
- المساهمة في رفع كفاءة نقطة البيع.
- تنفيذ أي مهام أو مسؤوليات ذات علاقة بعمله بتكليف مديره المباشر.
- الالتزام بسياسات الشركة ونظامها الداخلي.
طريقة التسجيل
- يجب على المتقدم للوظيفة تعبئة النموذج وإرفاق السيرة الذاتية وذلك من خلال الضغط ( هنا )
- على الأشخاص المرشحين إحضار شهادات الخبرة، المؤهل العلمي، السيرة الذاتية عند المقابلة
- لن تُقبل الطلبات المرسلة بعد تاريخ 05/02/2023.