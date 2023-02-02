مطلوب موظف كاشير للعمل في نادي تشامبيونز بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن نادي تشامبيونز بغزة يعلن فيه عن حاجته لموظف/ة ( كاشير) وفقاً للبيانات التالية :

- المسمى الوظيفي: كاشير.

- الخبرة: أن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن عام.

- المؤهل العلمي: أن يكون المتقدم حاصلاً على دبلوم في أي من العلوم الإدارية - دبلوم تسويق يُعتبر ميزة إضافية.

المهارات المطلوبة:

- مهارات في فن التسويق.

- تحمل ضغط العمل والعمل بروح الفريق.

- التسجيل متاح للجميع.

المهام المطلوبة:

- إدارة صندوق الكاشير بشكل كامل.

- تسجيل عمليات البيع على النظام المحاسبي حسب النظام المتبع.

- المساهمة في رفع كفاءة نقطة البيع.

- تنفيذ أي مهام أو مسؤوليات ذات علاقة بعمله بتكليف مديره المباشر.

- الالتزام بسياسات الشركة ونظامها الداخلي.

طريقة التسجيل

- يجب على المتقدم للوظيفة تعبئة النموذج وإرفاق السيرة الذاتية وذلك من خلال الضغط ( هنا )

- على الأشخاص المرشحين إحضار شهادات الخبرة، المؤهل العلمي، السيرة الذاتية عند المقابلة

- لن تُقبل الطلبات المرسلة بعد تاريخ 05/02/2023.