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حمادة: مخططات الاحتلال الاستيطانية بالقدس محاولة لفرض واقع مُزيّف

02 فبراير 2023 . الساعة 14:04 بتوقيت القدس
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الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم (أرشيف)

عدَّ الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس المحتلة، محمد حمادة أنّ "إصرار الاحتلال الصهيوني على مواصلة هجمته المسعورة في القدس المحتلة من هدم لمنازل الفلسطينيين وتشريدهم، مع تسريع مخططات البناء الاستيطاني، هو جريمة صهيونية جديدة في محاولة لفرض واقع مُزيّف بقوة الاحتلال".

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وقال حمادة في تصريح صحفي، اليوم الخميس: إنّ "تلك المشاريع التهويدية الاحتلالية باطلة ولن تمنح الاحتلال شرعية أو سيادة على القدس"، مشيرًا إلى إقرار خُطّتين استيطانيتين في مناطق الثوري، وجبل المكبر، وصور باهر، في القدس المحتلة.

وأضاف: إنّ "شعبنا سيبقى على عهده بمقاومة تلك الجرائم والمخططات الاستعمارية"، مسترسلًا: إنّ "شعبنا الذي أجبر الاحتلال على تفكيك مستوطناته في غزة لهو قادر على دحر الاحتلال ومستوطنيه من القدس والضفة وعموم بلادنا فلسطين".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قوات الاحتلال #مشاريع استيطانية #مخططات الاحتلال #محمد حمادة

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