فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ضبط 800 كيلو مواد غذائية فاسدة بخان يونس.. هذه نوعياتها

"التشريعي" بغزة يناقش عدداً من القوانين الهامة

"عطون": هدم المنازل سياسة لم تتوقف لحظة ضمن الحرب المفتوحة على القدس

محللون عسكرين يحذرون "بن غفير": الأسرى يوحدون الضفة وغزة

مشاهدات مليونية لردة فعل ناقة مع رؤيتها لمالكها بعد غيابه عنها بسبب المرض

"حماس" تدين افتتاح جمهورية تشاد سفارة لبلادها لدى الاحتلال

كوريا الشمالية تهدد باستخدام القوة النووية بعد هذا الموقف الأمريكي

روبوت يتحول من صلب إلى سائل ويهرب من السجن!

الصين قد تفقد نصف سكانها بحلول نهاية القرن لهذا السبب

عائلة الطالب "عبيد" تُحمِّل السلطة المسؤولية عن حياة نجلها

ضبط 800 كيلو مواد غذائية فاسدة بخان يونس.. هذه نوعياتها

02 فبراير 2023 . الساعة 13:29 بتوقيت القدس
...

ضبطت مباحث التموين والمعادن الثمينة في محافظة خان يونس 800 كيلو من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وعليها علامات فساد ظاهري.

وقالت المباحث إن ذلك جاء خلال جولات تفتيشية بالتعاون مع الأقسام المختصة بوزارة الاقتصاد والصحة والبلدية على المحال التجارية والأسواق في المحافظة. 

اقرأ أيضا: ضبطُ طن ونصف مواد غذائية "مخالفة" بخان يونس

وأوضح مدير دائرة التموين والمعادن الثمينة في المحافظة الرائد بلال أبو جزر، أنه تم تحرير محضر ضبط لـ 800 كيلو من "الكيك والمعجنات"، وإتلافها وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

وأشار إلى أن المباحث أحالت ملف القضية إلى الجهات الحكومية المختصة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#مواد غذائية فاسد #ضبط مواد غذائية #مواد فاسدة خان يونس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة