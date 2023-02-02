ضبط 800 كيلو مواد غذائية فاسدة بخان يونس.. هذه نوعياتها

ضبطت مباحث التموين والمعادن الثمينة في محافظة خان يونس 800 كيلو من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وعليها علامات فساد ظاهري.

وقالت المباحث إن ذلك جاء خلال جولات تفتيشية بالتعاون مع الأقسام المختصة بوزارة الاقتصاد والصحة والبلدية على المحال التجارية والأسواق في المحافظة.

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وأوضح مدير دائرة التموين والمعادن الثمينة في المحافظة الرائد بلال أبو جزر، أنه تم تحرير محضر ضبط لـ 800 كيلو من "الكيك والمعجنات"، وإتلافها وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

وأشار إلى أن المباحث أحالت ملف القضية إلى الجهات الحكومية المختصة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.

المصدر / فلسطين أون لاين