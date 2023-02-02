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"التشريعي" بغزة يناقش عددًا من القوانين الهامة

02 فبراير 2023 . الساعة 13:14 بتوقيت القدس
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اللجنة القانونية في المجلس التشريعي

ناقشت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، اليوم الخميس، كلاً من: قانون معدل لقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقانون المسؤولية الطبية وقانون معدل لقانون المخدرات.

جاء ذلك خلال اجتماعٍ دوري؛ عقدته اللجنة لمناقشة عدد من القضايا، بحضور رئيس اللجنة النائب المستشار محمد فرج الغول، ومقررها النائب مشير المصري، وأعضاؤها النائب أحمد أبو حلبية، والنائب مروان أبو راس والنائب محمد شهاب والنائب يونس الأسطل.

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كما تابعت اللجنة -خلال اجتماعها- ردود الأمانة العامة على تنفيذ الأحكام القضائية، وكذلك ملف هيئة الزكاة الفلسطينية.

وأقرت اللجنة عمل دراسة لحل تنازع الصلاحيات في الاختصاص الوظيفي بين المحاكم النظامية والشرعية بشأن تطبيق الدية وما يتعلق بها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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