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"حماس" تدين افتتاح جمهورية تشاد سفارة لبلادها لدى الاحتلال

02 فبراير 2023 . الساعة 12:36 بتوقيت القدس
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أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس افتتاح جمهورية تشاد سفارة لبلادها لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت في بيان صحفي، وصل "فلسطين أون لاين"، نسخة عنه، أنّ هذا القرار يُعدُّ خروجًا عن الموقف الإفريقي المناهض للاستعمار والداعم لنضال الشعب الفلسطيني ونيل حريته وحقه في تقرير مصيره بإزالة آخر استعمار عنصري فاشي عرفه العصر الحديث.

وجددت الحركة موقفها الرافض لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، داعيًا تشاد لمراجعة قرارها المنافي لموقف الشعب التشادي العريق الداعم لفلسطين وقضيتها الوطنية.

وكان الرئيس التشادي محمد ديبي بدأ زيارة لدولة الاحتلال يوم أمس، الأربعاء، وافتتح على إثر الزيارة سفارة لبلاده بعد خمس سنوات من إحياء العلاقات بين دولة تشاد والاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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