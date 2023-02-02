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كوريا الشمالية تهدد باستخدام القوة النووية بعد هذا الموقف الأمريكي

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كوريا الشمالية تهدد باستخدام القوة النووية بعد هذا الموقف الأمريكي

02 فبراير 2023 . الساعة 12:36 بتوقيت القدس
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كوريا الشمالية تهدد باستخدام القوة النووية

أعلنت كوريا الشمالية أنها غير مهتمة بالحوار مع الولايات المتحدة، كما هددت باستخدام "القوة النووية الساحقة" في أي مواجهة مستقبلية.

وقالت وزارة خارجية كوريا الشمالية، اليوم الخميس، في بيان إن التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة بالمنطقة دفع الوضع إلى أقصى الخطوط الحمراء، ما يهدد بتحويل شبه الجزيرة الكورية إلى ترسانة حرب ضخمة، وفق ما ذكرته رويترز.

وأضاف البيان أن بيونغ يانغ لم تعد مهتمة بالحوار طالما ظلت واشنطن تنتهج "سياسات معادية".

وندد البيان بالتدريبات التي نفذتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، التي جرت أمس الأربعاء، باستخدام طائرات مقاتلة من كلا البلدين، وهدد بالرد على أي تحركات عسكرية أميركية بما في ذلك "القوة النووية الساحقة إذا لزم الأمر".

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قد أجرى مباحثات في سول الثلاثاء مع نظيره الكوري الجنوبي لي جونغ سوب، حيث دان أوستن ما وصفها باستفزازات كوريا الشمالية وتقويضها للاستقرار في المنطقة، مؤكداً التزام بلاده باتخاذ إجراءات الردع التقليدية والنووية لحماية كوريا الجنوبية.

المصدر / وكالات
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#كوريا الشمالية #قوة نووية #واشنطن بيونغيانغ

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