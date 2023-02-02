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الإسلامية المسيحية: اقتحام كنيسة "حبس المسيح" تمادي خطير

02 فبراير 2023 . الساعة 12:04 بتوقيت القدس
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اقتحام مستوطنون لكنيسة "حبس المسيح وتحطيم محتواياتها

أكدت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أن اقتحام مستوطنون كنيسة "حبس المسيح" في البلدة القديمة من القدس المحتلة، وتكسير وتحطيم محتوياتها، ومحاولة إشعال النار فيها، تمادي خطير من قبل المستوطنين وإصرار على المساس بحرمة المقدسات بالمدينة المحتلة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، وصل "" نسخة عنه، اليوم الخميس، أن الاعتداءات الأخيرة من قبل قطعان المستوطنين على المقدسات المسيحية بمدينة القدس، والتي كان آخرها كنيسة "حبس المسيح" صباح اليوم، وبطريركية الأرمن مؤخراً، إمعان في التطرف والعنصرية، وتتم تحت مرأى وحماية قوات الاحتلال بالمدينة المحتلة التي أطلقت يد المستوطنين بالاعتداء والتخريب.

وأشادت الهيئة بالفعل البطولي لحارس الكنيسة، بتصديه لمجموعة المستوطنين المتطرفين، والذي حال دون إلحاق مزيد من الاعتداء والتخريب بالكنيسة.

وحمّلت الهيئة الإسلامية المسيحية سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن توفير الحماية للأماكن الدينية ودور العبادة، محذرة في ذات الوقت سلطات الاحتلال من مغبة التمادي في إطلاق يد المستوطنين بالمدينة المقدسة، وما قد ينجم عن اعتداءاتهم من تداعيات خطيرة.

وطالبت المجتمع الدولي التدخل العاجل لوقف الاعتداءات والانتهاكات الجسيمة بحق المقدسات الاسلامية والمسيحية، ووضع حد للجرائم الإسرائيلية الهادفة الى طمس الهوية العربية الفلسطينية للمدينة المقدسة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المستوطنون #الإسلامية المسيحية #كنائس #حبس المسيح

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