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النقب.. الاحتلال يهدم منزلًا ويُجرّف ويقتلع عددًا من الأشجار

02 فبراير 2023 . الساعة 11:29 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلًا يعود لأحد أبناء عائلة أبو كف، في قرية أم بطين في النقب، بأراضي الـ1948.

وفي السياق، جرفت آليات الاحتلال مساحات من الأراضي، واقتلعت الأشجار التي غرسها عدد من المواطنين الفلسطينيين في النقب.

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بدورها، نفّذت سلطات الاحتلال أعمال تجريف للأرض واقتلاع أشجار لعائلة الهزيل في قرية الظحية، شمال مدينة رهط.

ويسكن في قرية "الظحية" مسلوبة الاعتراف، نحو ألفي نسمة من عائلات مختلفة: الهزيل، وأبو خرمة، وأبو وادي، والرماضين، ويعتمد سكان القرية بمصدر رزقهم على الزراعة.

و شهدت بلدات فلسطينية بالداخل الفلسطيني المحتل منذ عام 1948 تصعيدًا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات فلسطينية في النقب وغيرها".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#النقب #البناء الفلسطيني #تجريف أراضي #هدم

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