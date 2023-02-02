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ويحاولون إضرام النار فيها

بالفيديو مستوطنون يقتحمون كنيسة بالقدس ويحطمون محتوياتها

02 فبراير 2023 . الساعة 11:07 بتوقيت القدس
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صورة حية من اعتداء المستوطنين على كنيسة "حبس المسيح" في القدس

أفادت مصادر مقدسية، اليوم الخميس، باقتحام مستوطنين متطرفين، كنيسة "حبس المسيح" في البلدة القديمة من القدس المحتلة، ومحاولة إضرام النار فيها.

ووِفق بيان مقتضب لمحافظ القدس، فقد اقتحم ثلاثة مستوطنين مبنى الكنيسة الواقع مقابل المدرسة العمرية، وقاموا بتكسير وتحطيم محتوياتها، إلى جانب محاولتهم إشعال النار في الكنيسة.

ويشنُّ المتطرفون المستوطنون بدعم من مؤسسات الاحتلال اعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وقد كان آخرها تحطيم شواهد 30 قبرًا في مقبرة تابعة للكنيسة الأسقفية الإنجيلية في المدينة المحتلة.

وفي السياق تصدَّى المقدسي ماجد الرشق لأحد المستوطنين خلال اقتحامه الكنيسة بالبلدة القديمة وتحطيم بعض محتوياتها.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مستوطنون #كنيسة في القدس #الاعتداء على كنيسة #حبس المسيح

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