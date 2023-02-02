جيش الاحتلال يُعلق على إعلان استهداف "القسام" لطائراته الليلة الماضية

علّق جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، على استهداف كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، لطائراته في سماء غزة فجر أمس.

وأكد جيش الاحتلال تعرُّض طائراته للاستهداف بالصواريخ، وفقًا لما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت.

ووِفق الصحيفة ذاتها قال جيش الاحتلال، إنّ طائراته استُهدفت بالصواريخ المضادة، خلال قصفها على غزة الليلة الماضية.

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وكانت كتائب القسام أعلنت فجر اليوم الخميس، تصدّيها لطائرات الاحتلال الإسرائيلي المُغِير على قطاع غزة بصواريخ "أرض جو"، وبالمضادات الأرضية.

وقالت في بيانها: "قامت وسائط الدفاع الجوي التابعة لكتائب الشهيد عز الدين القسام فجر اليوم الخميس الموافق 02-02-2023م بالتصدي للطيران الحربي المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية".

وأكدت أنّ ردّها يأتي في إطار التصدي للعدوان الصهيوني المتواصل على أبناء شعبنا.

وشنّت طائرات الاحتلال، فجر اليوم، عدة غارات على هدفين وسط قطاع غزة وجنوب مدينة غزة، دون الإبلاغ عن إصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين