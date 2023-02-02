وظيفة شاغرة في مجموعة مستشفيات سانت جون للعيون

مجموعة مستشفيات سانت جون للعيون هي المزود الرائد للعناية بالعيون في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

يقع المستشفى الرئيسي في القدس وله مراكز في الخليل وعنابتا وكفر عقب وغزة، بالإضافة إلى مجموعتنا الواسعة من الخدمات المتخصصة، فإننا نقدم أيضًا الدعم داخل المجتمع من خلال فرق التوعية لدينا التي تسافر في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وصل إعلان توظيف صادر عن مجموعة مستشفيات سانت جون للعيون بغزة يعلن فيه وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي ( ممرضة عيون ) Ophthalmic Staff Nurse بدوام كامل 5 أيام / أسبوع (40 ساعة) للعمل في مستشفانا في غزة.

شروط التسجيل

• بكالوريوس تمريض.

• دبلوم تمريض العيون.

• رخصة فلسطينية سارية المفعول لممارسة التمريض.

• ساعات عمل مرنة.

• المهارات الأساسية في اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة ممتازة .

• القدرة على العمل تحت الضغط.

• أن تكون قادرًا على التعامل باحتراف مع كل من المرضى والموظفين في جميع الأوقات.

• التفاني الكامل في العمل وعدم العمل في أي منصب حكومي

• تلقي لقاح COVID-19.

طريقة التسجيل

- يجب على المرشحين أولاً تحميل نموذج طلب المستشفى، والذي يمكن تنزيله من ( هنا ) .

- ملاحظة / حتى يفتح طلب المستشفى بعد تحميله يجب أن يكون برنامج الوورد على جهازك.

- إرسال الطلب بعد تعبئته للبريد الالكتروني التالي: [email protected] .

- لن يتم قبول السير الذاتية (CVS).

- يرجى ذكر الوظيفة الشاغرة التي تتقدم بها " Ophthalmic Staff Nurse "

- الموعد النهائي لاستلام الطلب هو الثلاثاء 7/2/2023

- سيتم الاتصال بالمرشحين المختارين فقط.