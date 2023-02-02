طالب من غزة يحصد المرتبة الأولى على المبتعثين العرب بكلية الشرطة القطرية

حاز مرشح ضابط "أحمد جميل نصر الله" من قطاع غزة، والمبتعث من وزارة الداخلية والأمن الوطني لكلية الشرطة القطرية، المرتبة الأولى على الطلبة المبتعثين من الدول العربية بالكلية.

وكرّم سمو الأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، صباح الخميس، المرشح ضابط نصر الله، وذلك خلال حفل تخريج الدفعة الخامسة بكلية الشرطة القطرية.

والمرشح ضابط "نصر الله" من مواليد قطاع غزة عام 1992م، وابتُعث من وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة إلى كلية الشرطة القطرية، في أكتوبر 2018، ودرس تخصص بكالوريوس القانون وعلوم الشرطة لمدة 4 سنوات.

وللعام الثاني، يحصد منتسبو الوزارة المرتبة الأولى على المبتعثين العرب بكلية الشرطة القطرية، حيث نال الضابط محمد أحمد أبو رزق، المرتبة الأولى على الدفعة الرابعة التي تم تخريجها العام الماضي.

يشار إلى أن وزارة الداخلية والأمن الوطني تبتعث سنوياً عدداً من طلاب كلية الرباط الجامعية إلى كلية الشرطة القطرية لدراسة بكالوريوس القانون والعلوم الشرطية؛ ضمن استراتيجية الوزارة لتأهيل منتسبيها وضباطها بمختلف العلوم الشرطية والقانونية.

وقد وجهت وزارة الداخلية والأمن الوطني رسالة شكر إلى وزارة الداخلية القطرية على جهودها المقدرة والمستمرة في توفير مقاعد دراسية وتدريبية للطلاب والمتدربين الفلسطينيين في كلية الشرطة القطرية وأكاديمية الشرطة، دعماً وتعزيزاً لتأهيل وتطوير الكادر البشري.















المصدر / فلسطين أون لاين