"الرجوب" يتحدث عن سبب امتناع فلسطين للتصويت لصالح السعودية باستضافة "كأس آسيا"

تحدث رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، عن سبب عدم تصويت الاتحاد لاستضافة المملكة العربية السعودية "كأس آسيا 2027".

وبرر الرجوب عدم التصويت للسعودية بحدوث خلل فني من مندوب فلسطين أثناء عملية التصويت.

وتابع: "واضح أن مندوبنا أخطأ وأعتقد أنها المرة الأولى التي يشارك فيها في هذا المؤتمر".

وكانت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية قد ذكرت أن الاتحاد الفلسطيني لم يصوت للسعودية في حين صوت الاتحاد الإيراني لكرة القدم، ما أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار امتناع فلسطين عن التصويت للسعودية موجة غضب سعودية، بدت واضحة على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر / فلسطين أون لاين