إيران تتهم (إسرائيل) بالمسؤوليّة عن هجوم أصفهان

اتّهمت إيران، (إسرائيل)، بالمسؤولية عن هجوم بطائرات مسيرة الأسبوع الماضي، استهدف موقعا تابعا لوزارة الدفاع في محافظة أصفهان وسط البلاد.

وحسبما أفادت "وكالة أنباء الطلبة الإيرانية"، اليوم الخميس، تعهدت طهران بالرد، على هذا الهجوم.

وتحدثت طهران عن هجوم "فاشل"، بمسيرات حدث في ساعات متأخرة من مساء السبت الماضي، استهدف "مجمعا عسكريا" تابعا لوزارة الدفاع في محافظة أصفهان التي تضم منشأة نطنز النووية.

ووفق وزارة الدفاع الإيرانية، دمرت منظومة مضادة للطائرات مسيرة فيما انفجرت اثنتان أخريان، مؤكدة أن الهجوم لم يتسبّب بوقوع إصابات وإنّما أحدث فقط "أضرارًا طفيفة في سقف" أحد المباني.

وقالت مصادر في الاستخبارات الأميركية، ليلة الأحد – الإثنين الماضية، إن الهجوم بالطائرات المسيّرة، نفذه الموساد، وفق ما نقلت عنهم صحيفة "نيويورك تايمز".

المصدر / وكالات