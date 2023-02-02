قرار أسترالي بإزالة صور ملوك بريطانيا عن عملاتها النقدية

أعلن المصرف المركزي البريطاني، اليوم الخميس، أن صور ملوك بريطانيا ستختفي من الأوراق النقدية في أستراليا التي ستحمل فئة الخمسة دولارات منها رسوماً تكرم ثقافة السكان الأصليين.

ويعني قرار عدم وضع صورة الملك تشارلز الثالث على العملة الورقية من فئة الخمسة دولارات أن الأوراق النقدية الأسترالية لن تحمل تدريجياً صورة أي عاهل بريطاني.

ولم يذكر البنك المركزي أي تفاصيل بشأن صورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية التي تظهر على بعض العملات المعدنية المتداولة.

وقال البنك المركزي إن قراره مدعوم من قبل حكومة حزب العمال "يسار الوسط" التي يقودها أنتوني ألبانيز وتفضل انتقالاً محتملاً إلى جمهورية أسترالية

وأكد "البنك الاحتياطي الأسترالي" إنه سيتم استشارة السكان الأصليين بشأن تصميم جديد "يكرم ثقافة الأستراليين الأوائل وتاريخهم"، موضحاً أن تصميم وطباعة الورقة النقدية الجديدة سيستغرق سنوات.

وحتى يتحقق ذلك، ستبقى الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملكة الراحلة المتداولة قانونية.

وأشادت الحركة الجمهورية الأسترالية بقرار إزالة صور الملوك، مشيرة إلى أن الشعوب الأصلية سبقت الاستعمار البريطاني بـ65 ألف سنة.

وأستراليا عضو في الكومونولث ويرأس دولتها رسمياً الملك تشارلز الثالث يمثله حاكم عام. وقد أعلنت عند وفاة إليزابيث الثانية يوم حداد وطني في الثامن من سبتمبر.

لكن بعض مجموعات الشعوب الأصلية تدين العواقب المدمرة للاستعمار البريطاني وتدعو إلى إلغاء الملكية.

المصدر / وكالات