مقتل إسرائيلي متأثرًا بإصابته في عملية "إلعاد" بـ(تل أبيب)

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الخميس، عن مقتل إسرائيلي متأثرا بإصابته بجراح أصيب في عملية إلعاد التي وقعت قبل أشهر.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن اسم القتيل شمعون معطوف، وهو يعمل في جيش الاحتلال.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "الإعلان عن مقتل شمعون معطوف الذي أصيب بجروح خطيرة في عملية إلعاد قبل حوالي 9 أشهر متأثرا بجراحه".

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ونشرت شرطة الاحتلال في مايو الماضي، صورا زعمت أنها لمنفذي عملية العاد، في (تل أبيب)، والتي قتل خلالها 3 إسرائيليين وأصيب 3 آخرين بجروح.

وقالت إن المشتبه في تنفيذهم المعملية هما أسعد يوسف الرفاعي (19 عاما) وصبحي عماد أبو شقير (20 عاما)، وكلاهما من قرية رمانة في محافظة جنين.

وبمقتل معطوف اليوم، متأثرا بجراحه يرتفع قتلى العملية لـ 4.

المصدر / فلسطين أون لاين