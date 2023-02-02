الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

يكون الجو اليوم الخميس، بحول الله تعالى، باردا إلى شديد البرودة، وتسقط أمطار متفرقة بين الحين والآخر والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو باردا إلى شديد البرودة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون يوم غد الجمعة، الجو باردا إلى شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، ويحتمل سقوط أمطار محلية فوق بعض المناطق والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم السبت تتأثر البلاد، بمنخفض جوي، ويكون الجو باردًا، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم الأحد، فيستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو باردا إلى شديد البرودة وعاصفا، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق خاصة في ساعات المساء والليل وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها في بعض الهبات الى 80كم/ساعة.

المصدر / فلسطين أون لاين