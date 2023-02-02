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عرين الأسود تعلن عن خوضها اشتباك مع الاحتلال خلال اقتحام نابلس

02 فبراير 2023 . الساعة 05:50 بتوقيت القدس
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أعلنت مجموعات "عرين الأسود" فجر اليوم الخميس، عن خوض مقاتليها اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، خلال اقتحامها المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.

وقالت العرين في بيان مقتضب، إن مقاتليها يخوضون اشتباكًا مسلحًا مع قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية لنابلس.

وأكدت أن العرين عصيًة على الانكسار بإذن الله.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية لمدينة نابلس اللية الماضية.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر شادي بشكار والشاب نور خويرة، عقب اقتحام منزليهما في منطقة المساكن الشعبية شرق نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #الضفة #نابلس #عرين الأسود

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