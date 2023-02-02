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حماس: حكومة الاحتلال تفتح الباب واسعًا أمام التصعيد

02 فبراير 2023 . الساعة 04:41 بتوقيت القدس
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قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، اليوم الخميس، إن غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لهي إكمال لحلقات العدوان الذي يشنه على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته ويصعد من هجمته على أسرانا الأبطال.

وأكد قاسم، في تصريحات لإذاعة الأقصى، أن الحكومة الصهيونية المتطرفة بسياستها المتطرفة يفتح البواب واسعاً أمام التصعيد الميداني.

وأضـاف، أننا أمام فعل بطولي لكتائب القسام في التصعيد لعدوانه وقصفه للقطاع، وسيبقى القسام درع الشعب وسيفه.

وشنت طائرات الاحتلال، فجر اليوم، عدة غارات على هدفين وسط قطاع غزة وجنوب مدينة غزة، دون الإبلاغ عن إصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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