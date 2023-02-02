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كتائب القسام تعلن تصديها لطائرات الاحتلال بصواريخ "أرض - جو"

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كتائب القسام تعلن تصديها لطائرات الاحتلال بصواريخ "أرض - جو"

02 فبراير 2023 . الساعة 04:10 بتوقيت القدس
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أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، فجر اليوم الخميس، تصديها لطائرات الاحتلال الإسرائيلي المغير على قطاع غزة بصواريخ "أرض جو"، وبالمضادات الأرضية.

 وقالت القسام في بيانها: " قامت وسائط الدفاع الجوي التابعة لكتائب الشهيد عز الدين القسام فجر اليوم الخميس الموافق 02-02-2023م بالتصدي للطيران الحربي الصهيوني المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية".

وأكدت أن رده يأتي في إطار التصدي للعدوان الصهيوني المتواصل على أبناء شعبنا.

وشنت طائرات الاحتلال، فجر اليوم، عدة غارات على هدفين وسط قطاع غزة وجنوب مدينة غزة، دون الإبلاغ عن إصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#كتائب القسام #طائرات الاحتلال #صواريخ أرض جو

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