طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على قطاع غزة والمقاومة تتصدى

شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عدة غارات عنيفة على أهداف في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال استهدفت هدفًا في المنطقة الوسطى بـ5 صواريخ، وهدفًا أخر جنوب مدينة غزة.

وأكدت المصادر، أن المضادات الأرضية التابعة للمقاومة تصدت لطائرات الاحتلال الإسرائيلي في سماء غزة

وزعمت قوات الاحتلال، مساء الأربعاء، رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة نحو مستوطنات غلاف غزة، وتم اعتراضها من قبل القبة الحديدية.

ودوت صافرات الإنذار في "سديروت" ومستوطنات "غلاف غزة"، وقال مستوطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنهم سمعوا أصوات انفجارات عقب ذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين