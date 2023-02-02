فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كتائب القسام تعلن تصديها لطائرات الاحتلال بصواريخ "أرض - جو"

طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على قطاع غزة والمقاومة تتصدى

أميركا تحدد موعد إنهاء حالة الطوارئ ضد "كورونا"

موسكو تحذّر الاحتلال من إمداد أوكرانيا بالأسلحة

5 استخدامات مذهلة لهاتفك الذكي تعرف إليها

استعدادات في القدس لاستقبال جثمان الشهيد محمد علي

ما هو سبب بيع طائرة رونالدو الخاصة؟

برشلونة يهزم ريال بيتيس ويبتعد في صدارة الدوري الإسباني

الاحتلال يعتزم وقف الاعتراف بشهادات الجامعات الفلسطينية

معروف يصدر توضيحًا مهمًا حول توزيع نفوذ بلديات شمال غزة

طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على قطاع غزة والمقاومة تتصدى

02 فبراير 2023 . الساعة 02:39 بتوقيت القدس
...
طائرات الاحتلال تقصف هدفًا في غزة.jpg

شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عدة غارات عنيفة على أهداف في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال استهدفت هدفًا في المنطقة الوسطى بـ5 صواريخ، وهدفًا أخر جنوب مدينة غزة.

وأكدت المصادر، أن  المضادات الأرضية التابعة للمقاومة تصدت لطائرات الاحتلال الإسرائيلي في سماء غزة

وزعمت قوات الاحتلال، مساء الأربعاء، رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة نحو مستوطنات غلاف غزة، وتم اعتراضها من قبل القبة الحديدية.

ودوت صافرات الإنذار في "سديروت" ومستوطنات "غلاف غزة"، وقال مستوطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنهم سمعوا أصوات انفجارات عقب ذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#المقاومة #غارات على قطاع غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة