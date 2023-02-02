موسكو تحذّر الاحتلال من إمداد أوكرانيا بالأسلحة

هدّدت روسيا (إسرائيل) برد عسكري انتقامي، الأربعاء، في حال تسليمها أسلحة إلى أوكرانيا، بعدما قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنه "يدرس هذا الأمر"، وذلك في تصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس".

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه "فيما يتعلق بتسليم أسلحة لأوكرانيا، نحن لا نصنّف الدول بحسب الجغرافيا". وأضافت أنه "نحن نقول إن كل الدول التي تسلّم أسلحة يجب أن تفهم أننا سنعتبر هذه الأسلحة أهدافًا مشروعة للقوات الروسية".

وحذّر الكرملين من تصعيد الحرب في حين تعهّد حلفاء أوكرانيا الغربيون إرسال المزيد من الأسلحة إلى كييف.

وقالت زاخاروفا إن "أيّ محاولة، تم تنفيذها أو حتى أُعلنت ولم تنفذ بعد، لتوريد أسلحة إضافية أو جديدة، تؤدي وستؤدي إلى تصعيد هذه الأزمة، ويجب أن يدرك الجميع ذلك".

المصدر / وكالات